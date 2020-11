Moggi sulla corsa Scudetto: “Anche il Napoli contro Juve e Inter”

TORINO – Torna a parlare della Juventus anche l’ex direttore generale bianconero Luciano Moggi: intervenuto ai microfoni di Radio Crc, ha voluto dire la sua sulla corsa Scudetto. Ecco le sue parole sulla lotta al titolo nel campionato di Serie A:

“Anche il Napoli è una candidata alla vittoria contro Juve e Inter. Secondo me, adesso sono il gruppo che ha più certezze e possono competere per lo Scudetto. I bianconeri e nerazzurri sono i favoriti, in teoria, ma devono ancora esprimere a pieno le loro potenzialità. La Juve non ha ancora trovato un’identità; l’Inter, invece, è troppo dipendente dalle prestazioni di Lukaku. Il Napoli potrebbe sfruttare il suo allenatore: Gattuso, da giocatore, è stato un vincente e può tranquillamente diventarlo anche da tecnico“.