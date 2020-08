Milik, ulteriori passi avanti verso Torino

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain, molto probabilmente, lo porterà lontano da Torino, vista la poca convinzione della Juve si puntare ancora su di lui. Come riferito da Sky Sport, la dirigenza bianconera avrebbe mosso ulteriori passi avanti per portare il centravanti polacco alla corte di Maurizio Sarri. Il numero 99 non rinnoverà con il Napoli e l’accordo di massima con la Vecchia Signora sarebbe ormai stato raggiunto da tempo. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<