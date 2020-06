Milik, rinnovo o cessione: il futuro si decide a breve

TORINO- Il futuro di Arek Milik sarà definito nel corso di queste settimane. Lo riferisce Il Mattino, quotidiano da sempre molto vicino alle vicende di casa Napoli. Il club azzurro incontrerà l’agente del centravanti polacco, David Pantak, per capire i margini di un possibile rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2021. In caso contrario, l’ex Ajax potrà essere ceduto per fare cassa, con la Juventus sempre interessata a lui come possibile sostituto del partente Higuain.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<