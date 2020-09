Milik, permanenza al Napoli ma senza rinnovo. Ritorno di fiamma tra un anno?

TORINO- Come comunicato da Sky Sport, Arkadiusz Milik, nonostante le offerte ricevute, ha preso la decisione di restare per un altro anno al Napoli, senza però rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2021. Una situazione che potrebbe favorire il ritorno della Juve sulle tracce del bomber polacco. Spaventata dalle alte richieste di De Lauretiis, infatti, la società bianconera potrebbe decidere di portare il numero 99 all’ombra della Mole tra un anno senza versare un euro nelle casse dei partenopei.