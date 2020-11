Milan, Pioli: “Juventus, Inter e Milan più forti di noi”

TORINO – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona: “Abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere, ma non ci siamo riusciti. Venivamo da una sconfitta dopo molti mesi, siamo entrati in campo e abbiamo subito due gol. Abbiamo avuto una reazione da squadra. Juve, Inter e Napoli sono più forti di noi, poi c’è la lotta con Roma, Atalanta e Lazio, il livello è molto alto. Noi dobbiamo essere forti, anche se è dura”.