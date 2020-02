Milan-Juventus, quando a deciderla fu una doppietta di Caceres

TORINO- È il giorni di Milan-Juventus, andata delle semifinali di coppa Italia per le due compagini. Una sfida che evoca dolci ricordi ai bianconeri, vittoriosi nell’ultimo doppio confronto datato stagione 2011/12. All’andata, anche in quel caso a San Siro, grande protagonista fu Martin Caceres, alla prima gara ufficiale dopo il suo ritorno a Torino in quella sessione invernale di mercato. L’uruguaiano decise la partita con una doppietta, rendendo inutile il gol di El Shaarawy e spedendo in finale la sua squadra:

