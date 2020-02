Milan-Juventus, la probabile formazione: si torna al 4-3-1-2

TORINO – Stasera la Juventus è attesa a San Siro per affrontare il Milan. Il match, che vedrà le due squadre affrontarsi per i primi 90′ di semifinali di Coppa Italia, potrebbe vedere la Juve tornare al modulo più impiegato di questa stagione. Il nuovo infortunio di Douglas Costa fa pensare che il 4-3-3 tornerà in cantina, almeno per un breve periodo. Spazio dunque al 4-3-1-2, con Ramsey serissimo candidato ad una maglia da titolare. Così come Gigi Buffon, sempre più portiere di Coppa, e Mattia De Sciglio, che rileverà un super impiegato Cuadrado. Questa la probabile formazione della Juventus:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

