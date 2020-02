Milan-Juventus, attesi più di 70mila spettatori

TORINO – C’è la Juventus e c’è il Milan, c’è San Siro e ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni. Stasera oltre 70mila tifosi sono attesi a San Siro per il match di andata delle semifinali di Coppa Italia. Milan e Juventus andranno a caccia del riscatto dopo gli ultimi scivoloni in campionato. I bianconeri sono chiamati a fare un altro passo sul primo obiettivo stagionale, mentre i rossoneri cercheranno di restare in corsa per l’unico trofeo ancora alla loro portata.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<