Meunier chiude ad un trasferimento: “Voglio restare al Psg”

TORINO- Thomas Meunier, tra gli obiettivi della Juve per la fascia destra, ha chiuso ad un possibile trasferimento con alcune dichiarazioni ai microfoni di Rtbf: “Tutti sanno che il mio obiettivo principale è quello di restare a Parigi. Sono tranquillo al momento, entro fine stagione decideremo. Ho letto tanti articoli che mi accostavano a diverse squadre, ma sinceramente non capisco tutto questo entusiasmo. Se dovessi andare via? Sicuramente non mancherebbero offerte. Un giocatore di 28 anni che gioca nella Nazionale numero uno al mondo non sarebbe un cattivo acquisto”.

