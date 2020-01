Mercato, si avvicina il colpo tanto desiderato da Sarri! – News Juve

News Juve – Ottime notizie di mercato per Sarri: si avvicina un colpo molto gradito

NOTIZIE JUVENTUS – Fabio Paratici continua a lavorare incessantemente al mercato della Juve, sia per il presente che in prospettiva futura. Non è un segreto che, tra i vari obiettivi del CFO bianconero, ci sia anche un esterno di difesa, preferibilmente mancino: un alter ego di Alex Sandro insomma. E non è neanche un segreto che mister Sarri avrebbe già in mente il nome giusto, il suo preferito: Emerson Palmieri. Il tecnico toscano lo ha già allenato con ottimi risultati nella sua esperienza al Chelsea e gradirebbe riaverlo anche a Torino. Ecco perché Paratici starebbe lavorando anche su questa pista, in vista della prossima sessione estiva di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, negli ultimi tempi si sarebbero registrati dei passi avanti concreti sulla pista che porta al laterale sinistro ex Roma: Emerson si starebbe avvicinando alla Juve. Maurizio Sarri lo avrebbe voluto anche subito, già a gennaio, ma con ogni probabilità dovrà aspettare la prossima stagione per sperare di riabbracciare un suo vecchio pupillo. Intanto Paratici è al lavoro. E non solo su Emerson. La Juventus infatti si starebbe muovendo concretamente anche per l’immediato, già in questo mercato di gennaio, per cercare di regalare subito dei rinforzi a Sarri. Ecco quindi la raffica (e le percentuali) di tutti i nomi nel mirino di Paratici per gennaio >>>VAI ALLA LISTA