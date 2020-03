Mazzola: “Preferisco Ronaldo a Messi. Provai a portarlo all’Inter, ma…”

TORINO- Sandro Mazzola, bandiera ed exi dirigente dell’Inter, ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo ai microfoni di twikie.it: “Preferisco lui a Messi, lo trovo più completo. Mi piace molto come giocatore e volevo portarlo a Milano ai tempi del Manchester United, molto prima del suo approdo al Real Madrid. Feci il suo nome ma non fui ascoltato, anzi, per un dirigente in particolare non valeva tutti i soldi richiesti. Decisi allora di lasciare il mio posto da direttore. Qualche settimana dopo tornai sui miei passi, ma ci rimasi molto male”.

