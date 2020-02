TORINO – Maurizio Sarri risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico bianconero presenta Spal-Juventus, in programma per domani alle 18. Con la trasferta di Ferrara i bianconeri sperano di poter allungare in vetta alla classifica, oltre che di preparare al meglio la sfida di Champions League di mercoledì sera.

