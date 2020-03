TORINO- Nella serata di ieri, anche Paulo Dybala ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Il talento argentino, così come la sua fidanzata Oriana, sono asintomatici e in buona salute. Tanti i messaggi di sostegno all’indirizzo della giovane coppia, anche da parte di chi, come Matuidi, si trova nella stessa situazione. Il francese, nel suo ultimo post sui social, ha sostenuto il numero 10 invitandolo a continuare a “brillare come una Joya”: