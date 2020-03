Matuidi, futuro in bilico nonostante il rinnovo

TORINO- Come annunciato da lui stesso nelle scorse settimane, Blaise Matuidi è ormai ad un passo dal rinnovare con la Juventus per un’altra stagione. Il club bianconero, infatti, avrebbe deciso di far valere la clausola di prolungamento presente nel contratto del numero 14, il cui futuro non è però sicuro. Possibile, infatti, che i campioni d’Italia decidano di monetizzare da un’eventuale cessione in estate dell’ex Psg, seguito specialmente in Premier.

