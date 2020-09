TORINO- Esordio con la nuova maglia dell’Inter Miami per Blaise Matuidi. L’ex centrocampista della Juventus, partito da titolare e rimasto in campo per 80 minuti, non ha bagnato la sua prima con il nuovo club con una vittoria, visto il pareggio della squadra di Beckham contro il Nashville. Nel post-gare, il francese ha così commentato il suo esordio sui social: “Grande emozione iniziare con la squadra in questo grande stadio. Non vedo l’ora che arrivi mercoledì”: