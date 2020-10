TORINO – L’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato anche della decisione presa in merito a Juve-Napoli.

“La sentenza è giustissima. C’era un protocollo da seguire, chi sbaglia deve pagarne le conseguenze. È stato giusto non solo per Juve-Napoli ma anche per dare un segnale a tutte le squadre, che in futuro dovranno rispettare tutte le regole”.