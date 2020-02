Marchisio: “La Juve rivincerà lo scudetto, Conte e Sarri sono diversi. Il gol all’Inter di Mourinho tra i più importanti della mia carriera”

TORINO- Claudio Marchisio, tramite il canale Youtube della serie A, ha fatto il punto della situazione sulla sua amata Juventus: “La squadra è solida, compatta e consapevole dei propri mezzi. Il tasso tecnico è importante e porterà i bianconeri a rivincere lo scudetto. Juve-Inter può portare a un nuovo ciclo per una squadra che è stata poco stabile negli ultimi anni. La Juve sa gestire questi momenti, ma l’Inter non è solo contropiede. I nerazzurri sanno sfruttare al meglio quello che hanno a disposizione. Conte gioca soprattutto sulla mentalità per spingere un giocatore ad alzare il proprio livello, ed è sicuramente diverso da Sarri. Antonio ha dato grande fiducia alla sua squadra e ora stiamo vivendo uno dei campionati più combattutti degli ultimi anni. Ricordi? Il gol segnato all’Inter di Mourinho. Un ricordo indelebile: dribbling tra due giocatori come Lucio e Samuel e poi pallonetto a Julio Cesar”.

