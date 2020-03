Marchisio: “Iniesta il milgior centrocampista. Tonali cresce nonosante le difficoltà della squadra”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Finire la carriera all’estero? Non sarei stato sincero e coerente con me stesso. Ho avuto la fortuna di vivere quel sogno che avevo da bambino, sono arrivato a giocare e a vincere tanto con la Juventus, la squadra del mio cuore.”

“Finché non smetterà per me il migliore resta Iniesta, ma c’è anche De Bruyne. Anche da noi ci sono tanti centrocampisti forti come Pjanic e Tonali sta crescendo nonostante un Brescia in difficoltà ed è da queste circostanze che si vede un grande talento per il futuro”.

