Marchisio contro l’umanità: “L’Europa muore ogni giorno, ma di indifferenza”

TORINO – Già da diversi giorni, sul web sta circolando un video molto drammatico che immortala una madre mentre urla e cerca disperata suo figlio di pochi mesi, disperso in mare durante l’ennesimo viaggio verso la ‘morte’ che porta dall’Africa in Italia. La triste scena non è passata inosservata all’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, il quale ha voluto commentare l’accaduto attraverso un post sul suo account Facebook. Sotto al filmato citato, appare il duro appello all’umanità del Principino.

“Scusa Joseph, non hai colpa tu, non ha colpa la tua mamma, che sperava di darti un futuro migliore. L’Europa muore ogni giorno, ma di indifferenza”.