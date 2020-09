TORINO- Il quotidiano spagnolo As riporta un retroscena riguardante Marcelo, terzino classe 1988 in forza al Real Madrid. L’entourage del brasiliano avrebbe avuto diversi contatti con le dirigenze di Inter e Juve nelle ultime settimane, per parlare di un trasferimento in Serie A. L’alto ingaggio (8 milioni di euro richiesti), però, avrebbe bloccato qualsiasi discorso, lasciando così il numero 2 in lotta con Mendy per un posto da titolare nell’undici di Zidane.