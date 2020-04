Marcelo, il futuro dipende da Zidane

TORINO- Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, è ancora in bilico il futuro di Marcelo. Il laterale brasiliano, ormai non più titolarissimo del Real Madrid, è seguito con molto interesse dalla Juventus, in cerca di un sostituto del possibile partente Alex Sandro. Il destino del numero 12, però, dipende da quello di Zinedine Zidane.Vista la grande stima reciproca tra i due, infatti, appare impossibile una cessione finchè il tecnico francese siederà ancora sulla panchina del Bernabeu.

