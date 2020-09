TORINO- Come riferito dal quotidiano britannico Daily Telegraph, il Manchester United è sulle tracce di Douglas Costa, giocatore in uscita dalla Juventus. Sull’attaccante brasiliano, però, ci sarà un affondo vero e proprio solamente nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa per Jadon Sancho, obiettivo numero uno nella lista dei Red Devils. La voglia dei bianconeri di separarsi dal numero 11, però, non è mai stata così alta.