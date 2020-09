Maifredi: “Pirlo ha subito convinto, Morata una seconda scelta ma può fare bene”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex allenatore bianconero Gigi Maifredi ha parlato della situazione in casa Juve: “Pirlo all’esordio ha convinto, riuscendo anche a vincere. Quando c’è un allenatore nuovo e con una nuova idea di gioco una vittoria subito fa alzare il morale. Morata? Penso sia un ripiego, ma lo considero una buona scelta. L’ideale sarebbe stato Dzeko e spero che lo spagnolo torni in Italia in maniera diversa da come giocava a Madrid. McKennie? Ha personalità, si è mosso bene. Si farà sentire molto e troverà spazio perchè è un giocatore al servizio della sua squadra”.