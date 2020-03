Magrin: “Parole di Agnelli non eleganti nei confronti dell’Atalanta”

TORINO- Marino Magrin, ex centrocampista con un passato tra le fila di Juventus e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, commentando le parole di Agnelli degli scorsi giorni: “Poteva risparmiarsi certe dichiarazioni, non sono state eleganti. L’Atalanta è in Champions con pieno merito e mi auguro vada avanti il più possibile per smentire Agnelli. Juve-Inter? Bisogna adeguarsi alla situazione attuale, anche se senza pubblico sarà una partita un po’ bruttina”.

