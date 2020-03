Madeira, anche nell’isola di Ronaldo è stato di emergenza

TORINO- Così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche nell’isola di Madeira è stato proclamato lo stato di allarme a causa dell’emergenza Coronavirus. Scuole e locali vari rimarranno infatti chiusi, lasciando Cristiano Ronaldo in quarantena nella sua città Natale. Il campione bianconero è tornato in Portogallo domenica sera per assistere da vicino la madre, ricoverata in ospedale a causa di un ictus che l’ha colpita.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<