Lucescu: “Juve grandissima squadra, alla fine prevarrà il loro valore. Ronaldo dà fiducia a tutta la squadra”

TORINO- In conferenza stampa, Mircea Lucescu ha analizzato la sfida di domani tra la Juve e la sua Dinamo Kiev: “Sono una grandissima squadra, possono mettere in campo diverse formazioni. Alla fine prevarrà il loro valore. Juve di Conte? Anche quella era una grande squadra, ma in questo momento la Juve può creare un modo di giocare che le può permettere di vincere la Champions. Sta avendo dei problemi come tutti, il Covid ha livellato tutte le squadre, ma credo che i bianconeri torneranno ad essere protagonisti in Serie A. Ronaldo? Giocatore essenziale. Dà carisma, tutti lo stimano come Ibrahimovic nel Milan, Messi nel Barcellona, Ramos nel Real, Lewandowski nel Bayern. Lui dà fiducia a tutta la squadra, è importantissimo per carisma e caratteristiche. Serie A? E’ tra i campionati più importanti del mondo”.