Longo: “Gara con la Juve molto sentita, dovremo essere uniti e rispondere colpo su colpo”

TORINO- Alla vigilia del derby con la Juventus, il tecnico Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Siamo concentrati, si tratta di una partita importante e molto sentita dai nostri tifosi. Dobbiamo giocae da squadra ed essere uniti in ogni situazione, contro squadre del genere devi saper soffrire e ribattere colpo su colpo. Zaza? Sta bene, ha recuperato. Vedremo poi che minutaggio avrà. Ansaldi? Anche lui sta meglio, dopo il suo infortunio abbiamo cercato di rimetterlo subito in forma attraverso allenamenti e partite. Vedremo se farlo giocare dal primo minuto o meno. Motivazioni? Chiederò ai ragazzi di giocare con cuore e testa. Non dovrà mai prevalere il fattore emozionale perché altrimenti si rischia di non fare ciò che si ha in testa di fare”.

