L’ombra di Allegri su Antonio Conte

TORINO – L’avventura di Antonio Conte con i nerazzurri non sta procedendo come previsto. I risultati ottenuti dall’ex allenatore della Juve in questo avvio di stagione stanno dando adito a più di una speculazione. La panchina – riferisce Tuttosport – starebbe tornando nuovamente in discussione. Sempre secondo il quotidiano torinese, l’ex Marotta potrebbe anche pensare ad un altro ex, il più vincente degli ultimi anni. Non è la prima volta che Massimiliano Allegri viene accostato ai nerazzurri, che sembrerebbe insidiare ancora il posto di Conte.