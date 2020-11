Locatelli, la Juve ci prova per gennaio

TORINO- Inutile nasconderlo, Manuel Locatelli è il grande obiettivo di mercato della Juve per rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Il ragazzo, in questo inizio di stagione, ha convinto il club bianconero a puntare sul suo acquisto, con Fabio Paratici che, secondo Tuttosport, si sarebbe attivato già per gennaio. A far spazio all’ex Milan potrebbero essere Sami Khedira e Aaron Ramsey, entrambi in uscita direzione Premier League. Al Sassuolo, che chiede 40 milioni di euro, potrebbero andare alcune contropartite, oltre ad una parte in denaro, mentre per il 22enne sarebbe pronto un quinquennale.