TORINO- La Gazzetta dello Sport riporta oggi un retroscena riguardo alcune richieste fatte da Andrea Pirlo in estate. Il tecnico bianconero, avrebbe chiesto alla dirigenza di portare a Torino Edin Dzeko e Manuel Locatelli, non venendo però accontentato. A deludere maggiormente sarebbe stato il mancato arrivo del giocatore del Sassuolo che, però, avrebbe avuto un costo troppo elevato per le casse della Juve.