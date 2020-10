TORINO- Come riportato dalla stampa spagnola, non ci sarà alcun ritorno alla Juventus per Fernando Llorente. Il centravanti iberico, in uscita dal Napoli dopo una stagione tra alti e bassi, sarebbe infatti vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Elche. Il club, neopromosso in Liga, è alla ricerca di uomini di esperienza per puntare all’obiettivo salvezza. Sfuma così anche il possibile passaggio dell’ex bianconero allo Spezia.