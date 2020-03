Lippi: “Juve-Inter sarà partita da alta classifica, Agnelli persona seria ed equilibrata”

TORINO- Ai microfoni di 90° Minuto , Marcello Lippi ha così commentato la sfida tra Juve e Inter di stasera: “I calciatori sono professionisti e non saranno condizionati dall’assenza di pubblico, sarà una gara da alta classifica come merita. La Juve ha recuperato giocatori importanti, mentre l’Inter sta lavorando bene e nel mercato invernale si è rinforzata nelle zone carenti della rosa. Agnelli? Persona seria ed equilibrata, ma sono molto favorevole alla partecipazione in Champions di squadre come l’Atalanta. La meritocrazia è importante, il discorso di Agnelli è in stile NBA”.

