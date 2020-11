Leonardo Bonucci si ferma: fuori per almeno 20 giorni

TORINO – Brutte notizie per la Juventus e per la Nazionale Italiana, che perdono uno dei loro giocatori fondamentali. Infatti, nella giornata di ieri si è fermato Leonardo Bonucci, sempre a causa dei soliti fastidi muscolari che lo tormentano da settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore bianconero dovrà stare fuori per almeno 20 giorni. Un’altra tegola per Andrea Pirlo, che dovrà fare i contri con un altro stop importante nel reparto arretrato, oltre a quello del capitano Giorgio Chiellini. Con i due leader indisponibili, chi prenderà le redini della retroguardia bianconera?