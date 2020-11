Le statistiche UEFA della Dinamo Kiev

TORINO – “Dopo la sconfitta interna contro la Juve alla prima giornata, la Dynamo ha pareggiato 2-2 sul campo del Ferencváros, sprecando due gol di vantaggio, e ha perso in trasferta (1-2) e in casa (0-4) contro il Barcellona.

La Dynamo è arrivata seconda nel campionato 2019/20 dietro lo Shakhtar per la quarta stagione consecutiva, ma ha vinto la sua 21ª coppa nazionale battendo il Vorskla Poltava per 8-7 ai rigori dopo un 1-1.

La scorsa stagione, la Dynamo è uscita al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League con un 4-3 complessivo contro il Club Brugge ed è passata in UEFA Europa League, dove è stata eliminata in virtù del terzo posto nel girone dietro Malmö e Copenhagen.

La Dynamo ha iniziato la stagione europea 2020/21 con un 2-0 casalingo contro l’AZ Alkmaar al terzo turno di qualificazione (in gara unica), con gol nel secondo tempo di Gerson Rodrigues e Mykola Shaparenko. Quindi ha 5 Juventus – FC Dynamo Kyiv Mercoledì 2 dicembre 2020 – 21.00CET (21.00 ora locale) Cartella stampa Juventus Stadium, Torino superato agevolmente il Gent agli spareggi (2-1 t, 3-0 c). Carlos De Pena è andato a segno in entrambe le gare.

La miglior stagione della Dynamo in UEFA Champions League risale al 1998/99, quando è arrivata in semifinale. Dodici delle 13 partecipazioni successive si sono concluse alla fase a gironi: tra queste la più recente (2016/17), con l’ultimo posto nel girone. • La formazione di Kiev era uscita nelle qualificazioni di UEFA Champions League per tre stagioni consecutive prima del 2020/21.

Il 2-1 sul campo del Gent agli spareggi di questa edizione è stato l’unico successo della Dynamo nelle ultime nove trasferte europee (P4 S4).

L’ultima partita della Dynamo contro una squadra italiana si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Lazio agli ottavi di UEFA Europa League 2017/18. Il bilancio complessivo in Italia, però, è V1 P5 S6: l’unica vittoria è stata un 3-0 a tavolino contro la Roma nella fase a gironi di UEFA Champions League 2004/05.

Il 2-0 casalingo contro la Roma nella fase a gironi di UEFA Champions League 2004/05 è l’unica altra vittoria della Dynamo in 25 partite contro le squadre italiane (P8 S15). Da allora il suo bilancio è stato di P4 S7”. Lo riporta il sito ufficiale della UEFA.

ART