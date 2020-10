Le statistiche di Crotone-Juve

TORINO – Aprile 2016. Questa la data dell’ultimo gol in Serie A di Alvaro Morata, che ieri ha segnato a Crotone (sfiorando la doppietta prima con un palo e poi con un gol annullato dal VAR per off-side). Questo alla sua partita da titolare numero 50 con la maglia della Juventus, contando tutte le competizioni.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus non rimaneva senza successi per sei trasferte di fila in Serie A da agosto 2010. Nelle ultime tre partite contro il Crotone in Serie A Federico Chiesa ha fornito due assist e segnato un gol. Il suo sesto passaggio in bianconero è stato l’assist per il gol di Álvaro Morata.

Entrambi i gol del Crotone in Serie A contro la Juventus portano la firma di Simy.

La Juventus ha affrontato nove rigori nel 2020 – in Serie A meno solo della Fiorentina (10).

Gianluigi Buffon ha giocato oggi la sua partita numero 650 in Serie A.