Le Graet: “Felice che Rabiot giochi in un grande club, ma per l’Europeo la vedo dura”

TORINO- Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato ai microfoni de L’Equipe del possibile ritorno in Nazionale di Adrien Rabiot in vista dell’Europeo o delle successive Olimpiadi: “Adrien gioca ormai da titolare in un top club europeo e, che io ne sappia, non è squalificato. Ma per l’Europeo la vedo dura se i titolari saranno a disposizione e, conoscendo Deschamps, non credo abbia dimenticato i problemi avuti in passato. Io personalmente non ho nulla contro Rabiot, sono contento stia giocando molto negli ultimi tempi. Spero di incontrarlo presto e non per punirlo”.

