TORINO – Il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, ha convocato Paulo Dybala in Nazionale per le sfide contro Perù e e Paraguay valide per le qualificazioni al Mondiale del 2022. Ecco gli otto “italiani” convocati: Pereyra e De Paul (Udinese), Gomez (Atalanta), Martinez Quarta (Fiorentina), Dominguez (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Correa (Lazio).