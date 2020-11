L’allenamento di oggi in vista del Benevento

TORINO – Dopo il successo di martedì sera per 2-1 contro il Ferencvaros, che è valso il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo, e il successivo giorno di riposo concesso da Mister Pirlo, oggi la Juventus è tornata ad allenarsi.

Questa mattina il gruppo si è ritrovato al Training Center e ha iniziato a preparare la prossima gara di campionato. I bianconeri, sabato pomeriggio alle ore 18.00, affronteranno in trasferta il Benevento allo Stadio “Ciro Vigorito”. Il match sarà valevole per la nona giornata di Serie A.

La seduta di allenamento odierna ha visto il gruppo focalizzarsi su torello ed esercitazioni tecniche.

Domani sarà già vigilia di Benevento-Juve e come sempre la squadra si ritroverà al mattino per la rifinitura prima della partenza nel pomeriggio per Benevento.