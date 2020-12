La prima pagina di Tuttosport: “La sfida dei record”

TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “La sfida dei record”. Il riferimento è a Juventus, Milan e Inter che, grazie alle vittorie in questa giornata di campionato, hanno intrapreso una vera e propria “fuga a tre” per il primo posto in classifica nel campionato di Serie A, occupato momentaneamente del Milan. I tre club stanno macinando inoltre record su record con i loro giocatori protagonisti. Rafael Leao ha firmato il gol più veloce della storia d’Europa contro il Sassuolo dopo soli 6 secondi. Romelu Lukaku ha segnato la 35esima rete nelle 46 partite del 2020 e Cristiano Ronaldo ha una media gol pazzesca: una ogni 68 minuti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<