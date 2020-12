La prima pagina di TuttoSport: “Juve e CR7 spettacolo!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale è dedicato alla grandissima prestazione della Juventus di Andrea Pirlo, che nella partita di ieri sera allo stadio Ennio Tardini di Parma ha sconfitto i ducali per 4-0. “Juve e CR7 spettacolo! Prova di forza: bianconeri feroci e brillanti, Kulusevski, Ronaldo (doppietta) e Morata travolgono il Parma (4-0). Milan a un punto“. La Vecchia Signora, dunque, conquista un’altra importantissima vittoria nella corsa al primato in campionato: nel mirino ci sono, adesso, le due milanesi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<