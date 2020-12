La prima pagina di TuttoSport: “Juve, 2 partite in un giorno!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato agli impegni della Juventus, che oggi dovrà affrontare due sfide molto importanti su due fronti molti diversi. “Juve, 2 partite in un giorno! Prima la sentenza del Collegio di garanzia del CONI sul ricorso del Napoli, poi il match allo Stadium con la Fiorentina per continuare l’assalto alle milanesi“. La Vecchia Signora, dunque, si prepara a questi due scontri: il primo in aula, mentre il secondo sarà sul prato verde dell’Allianz alla guida di Andrea Pirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<