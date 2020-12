La prima pagina del Corriere: “O Rei è Ronaldo!”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla grande vittoria della Juventus, che ieri sera ha sconfitto il Parma per 4-0 nella sfida del Tardini: i bianconeri volano così al secondo posto. “O Rei è Ronaldo! Con una doppietta al Parma va oltre il mito e rilancia la Juve (4-0). Il portoghese supera il record di gol in gare ufficiali di Pelé. Kulusevski apre il poker e Morata lo chiude dopo lo show di Cristiano ora la vetta è a un punto. Pirlo: ‘Era furioso dopo il rigore sbagliato, bravo a rifarsi subito su azione’“. In basso, poi, viene riportata anche un’altra notizia molto importante per il campionato e per tutte le squadre di Serie A. “Lettera al Governo: ‘Fateci fare gli stadi. Non volgiamo aiuti economici, ma la riduzione degli ostacoli burocratici’ questo l’appello a Conte e ai ministri“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<