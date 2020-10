La prima pagina del Corriere: “Juve-Napoli, il giudice prende tempo”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Nel taglio a destra è dedicato un trafiletto alla vicenda che riguarda il mancato match tra Juventus e Napoli, su cui ancora non sono stati presi provvedimenti. Il quotidiano scrive: “Juve-Napoli, il giudice prende tempo. Servono altre indagini. L’avvocato del club (Napoli, ndr): “Gara da recuperare”“. Il titolo centrale, invece, riguarda tutto il campionato di Serie A: la Lega, infatti, starebbe lavorando ad un nuovo progetto in caso di nuovi problemi causati dal coronavirus. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport: “Lega e FIGC lavorano ad una soluzione alternativa in caso di altri stop. Playoff, il piano. Torneo in tre fasi di 340 gare: chiusura con Final Eight stile Champions“.