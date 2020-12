La prima pagina del Corriere: “Juve, due sfide da Scudetto”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato alla Juventus, che questa sarà impegnata in una sfida molto importante contro la Fiorentina, una classica del nostro calcio. “Juve, due sfide da Scudetto. Oggi in campo, aspettando l’esito del ricorso del Napoli. C’è la Viola di Prandelli, Pirlo non si fida: ‘Usare la testa’. Il Collegio di garanzia del CONI si esprimerà sullo 0-3 a tavolino. All’Allianz i bianconeri per l’aggancio all’Inter“. Ci saranno, dunque, due sfide importanti: quella di questa sera in campo contro i toscani e quella in aula per risolvere la vicenda del mancato match dello scorso 4 ottobre. I bianconeri sono in attesa della sentenza di terzo grado e, nel frattempo, si preparano a scendere in campo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<