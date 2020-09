La prima pagina del Corriere: “Benedetta Juve”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale è dedicato alla bella vittoria per 3-0 della Juventus di Andrea Pirlo sulla Sampdoria di Claudio Ranieri: “Benedetta Juve! Battuta 3-0 la Samp. Paratici su Dzeko: “Non c’è solo lui. Sfumato Suarez”. Esordio vincente per Pirlo: ci pensano Kulusevski, Bonucci e Ronaldo“. Nel taglio a sinistra, poi, sono riportata in breve le parole del tecnico bianconero, al suo esordio assoluto in panchina: “Buona la prima per il tecnico: “Cristiano saprò gestirlo, conosce bene il suo fisico. Il tridente? Troverò il giusto equilibrio“.