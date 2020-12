La prima pagina de La Gazzetta: “La Juve lancia la corsa a tre”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. La colonna di destra è dedicata alla Juventus e alla sfida per la conquista dello Scudetto, che adesso vede tra i protagonisti proprio la Vecchia Signora, oltre a Inter e Milan. “La Juve lancia la corsa a tre. Non solo viaggiatori che prendono d’assalto treni e autostrade per anticipare il lockdown. C’è anche un’altra fuga di Natale: quella di Milan, Inter e Juve. Nulla di clamoroso e definitivo…”. Un altro spazio è dedicato al prossimo impegno dei bianconeri, che questa sera affronteranno in casa la Fiorentina, per la 14esima giornata del campionato di Serie A: “Pirlo-Prandelli amici nemici. E Chiesa rivede i colori viola“. Una sfida importante quella di stasera, in cui ci saranno diversi ex da entrambe le parti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<