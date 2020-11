La prima pagina de La Gazzetta: “Juve, c’è CR7”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nel taglio a destra, il quotidiano milanese ha dedicato una spazio alla Juventus, che oggi potrà finalmente riabbracciare Cristiano Ronaldo. “A Cesena (ore 15) la sfida con lo Spezia. Juve c’è CR7. Ripartenza Ronaldo, l’arma di Pirlo contro il tabù delle piccole“. Nel match di oggi, dunque, la Vecchia Signora cercherà di riscattare le ultime delusioni sia in campionato che in Champions League; l’obiettivo è, senza dubbio, tornare a Torino con i tre punti in tasca e ripartire nella corsa al decimo titolo consecutivo.