La prima pagina de La Gazzetta: “Covid: sì alla norma UEFA”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo in taglio alto è dedicato alla decisione presa ieri nel consiglio straordinario della Lega Calcio, ossia quella di adottare le stesse regole dell’UEFA. “Il ministro dello sport Spadafora: “Non ci sono le condizioni per sospendere il campionato”. Nessun positivo al Napoli. Covid: sì alla norma UEFA. Lega pronta a fare sua la regola. Ma non decide sul rinvio di Genoa-Torino. Cairo: “Qualsiasi decisione vada bene per tutti, per tutta la stagione e da subito”“. Nel taglio basso, invece, viene ricordato che oggi ci saranno i sorteggi per i gruppi della Champions League 2020-2021, che vedranno coinvolta anche la Juventus: “Urna Champions. Tutte rischiano, anche la Juve“.