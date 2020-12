La prima pagina de La Gazzetta: “Che Signora!”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo centrale è dedicato alla grande vittoria della Juventus, che ieri sera ha battuto il Parma al Tardini per 4-0. “La Juve di corsa domina a Parma (4-0). Che Signora! In gol Kulusevski, Ronaldo (doppietta) e Morata. Il progetto Pirlo va. Bianconeri secondi per una notte. Il Maestro avverte le milanesi“. La Juve, dunque, conquista momentaneamente il secondo posto in classifica. Nel frattempo, però, sembrano arrivare cattive notizie da un altro fronte, quello di Luis Suarez. “L’inchiesta di Perugia: è stato sentito (in spagnolo) in videoconferenza. Suarez: ‘L’esame? Sapevo già tutto’“. Potrebbero aprirsi degli spiacevoli scenari per la Juventus. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<