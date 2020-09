La prima pagina de Il Corriere: “Arek di Roma”

TORINO – Ecco la prima pagina de Il Corriere dello Sport. Il titolo centrale è dedicato all’acquisto di Arkadiusz Milik del Napoli da parte della Roma: “Arek di Roma. Il sì di Milik sblocca la giostra del gol. E Dzeko passa alla Juve“. Nel trafiletto a destra si continua a parlare di questo triangolo di mercato, che vede coinvolta, appunto, anche la Juventus: “Oggi l’ufficializzazione del doppio trasferimento. Al polacco 4,5 milioni più bonus per cinque anni“. Sempre a destra, poi, si parla di Luis Suarez, l’attaccante uruguayano seguito dalla Vecchia Signora, che ieri ha ottenuto il passaporto italiano: “A Perugia ok il test per il passaporto. Suarez l’italiano, esame e festa“.